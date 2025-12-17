اجرای برخی فصول طرح جامع آب خام در مناطق ۲۲گانه
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه تمام اقدامات مدیریت شهری در راستای کاهش فرونشست در پایتخت است، گفت: این موضوع باید یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از دستگاهها و وزارتخانهها باشد، اما متأسفانه اینگونه نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،مهدی پیرهادی ، با بیان اینکه ما در دوره ششم مدیریت شهری با توجه به پیشبینیهایی که درخصوص بحران آب در تهران داشتیم لوایح و طرحهای مختلفی را در شورای شهر بررسی کردیم، گفت: یکی از مهمترین طرحهایی که با شهرداری در حال بررسی آن هستیم، طرح جامع آب خام است؛ شاید بیش از صد جلسه برای تدوین این طرح با متخصصان و نخبگان برگزار کردیم.
وی با اعلام اینکه این طرح برای آبیاری فضای سبز شهر تهران تدوین شده است، افزود: طرح جامع آب خام از موضوعات بسیار مهمی است که باید در سالهای گذشته مورد توجه قرار میگرفت، اما متأسفانه اقدامی در این زمینه انجام نشده بود. بودجهای که در این خصوص در شورا مصوب کردیم، بیش از ۱۲۰ برابر نسبت به سال اول دوره ششم مدیریت شهری افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و به زودی به نتیجه میرسد، یادآور شد: همزمان با تهیه طرح، برخی فصول اجرایی آن را برای اجرا به مناطق اعلام کردیم.
وی گفت: درباره طرح آب خام در حوزههای مختلف آن نکاتی را داریم و پس از رفع آن، تا دو الی سه هفته آینده به صحن خواهد آمد.
پیرهادی با تأکید بر اینکه ما توجه ویژهای به موضوع آب و آبیاری فضای سبز در مناطق ۲۲ گانه داشتیم، تصریح کرد: موضوع دیگر حفظ درختان ارزشمند بود که در قالب یک طرح در شورا به تصویب رساندیم.
وی با پرداختن به تصویب طرح تراواسازی معابر و عرصههای شهری برای تغذیه سفره آبهای زیرزمینی شهر تهران در شورا، گفت: نفوذ آلایندهها به جویها، انهار و منابع زیرزمینی را که باعث آلودگی لایههای زیرزمینی میشود، بررسی شد و شهرداری را موظف به شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق ۲۲گانه کردیم که این موضوع به کیفیت روانابها و در نهایت تغذیه مصنوعی آبخوانها منجر خواهد شد.
پیرهادی با تأکید بر اینکه طرح ساختمان سبز نیز مرتبط با آب است، یادآور شد: ۵۰ درصد از آیتمهای ساختمان سبز به آب اختصاص دارد که اجرای این آیتمها تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت ساخت ساختمانها و در نهایت ترویج ساختمانهای محیط زیستی میشود. امیدواریم در آینده شاهد ساخت واحدهای بیشتری با رویکرد محیط زیستی در شهر باشیم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: توجهی که به استفاده بهینه از آب، هوشمندسازی در این بخش، استفاده از پساب و انتقال آن به تصفیهخانهها صورت گرفته، در هیچ دورهای انجام نشده و شهرداری قدمهای بسیار مؤثری در این راستا برداشته که قابل مقایسه با هیچ دورهای نیست.
وی با بیان اینکه تمام این اقدامات در راستای کاهش فرونشست در پایتخت است، گفت: این موضوع باید یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از دستگاهها و وزارتخانهها باشد، اما متأسفانه اینگونه نیست. بنده از تمام کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند و توجه جدی به آن ندارند، تقاضا میکنم که در این زمینه ورود جدی داشته باشند؛ چراکه در غیراین صورت نسلهای آینده با خسارات جبران ناپذیری مواجه خواهند شد که با هیچ عدد و رقم و منابع مالی جبران نمیشود.