به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: گسترش و تشدید بارش‌ها در خراسان جنوبی باعث ثبت بارندگی در ۹۰ ایستگاه شد که در میان این ایستگاه‌ها، باقران با ثبت ۳۴ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.

لطفی افزود: همچنین در این مدت ایستگاه‌های طاق و خوسف ۳۰ میلیمتر، دهک عربخانه ۲۵ میلیمتر، دهسلم ۲۳ میلیمتر، نهبندان ۱۷ میلیمتر و ماهمیران خوسف ۱۶ میلیمتر، مقیلان ۱۴ میلیمتر، شوسف، حجت آباد، آرین شهر و سربیشه ۱۳ میلیمتر، انارستانک، سه قلعه و قهستان ۱۲ میلیمتر، روستای درمیان، ابراهیمی، محمدشهر، خنگ و اسلامیه ۱۱ میلیمتر و بندان، چاه طالب، زول، آلنگ، علی آبادزارعین و کفاز ۱۰ میلیمتر باران ثبت کردند.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بارش‌ها در استان ادامه است و پیش‌بینی می‌شود که شدت بارش‌ها در برخی مناطق همچنان ادامه داشته باشد.