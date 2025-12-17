پخش زنده
طبق اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، برخی از مدارس استان اردبیل به دلیل شرایط نامساعد جوی در نوبت بعد از ظهر تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشکینشهر و لاهرود کلیه دورههای تحصیلی، فعالیتهای آموزشی در «نوبت بعدازظهر» بهصورت غیرحضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
در منطقه خلخال نیز فعالیتهای آموزشی مراکز پیشدبستانی، مدارس ابتدایی و مدارس متوسطه اول شهری و روستایی در «نوبت عصر» بهصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
گفتنی است که برخی از مدارس نوبت صبح نیز امروز تعطیل بوده و آموزش در بستر شاد انجام شده است.