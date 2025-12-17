\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u062d\u0627\u0645\u062f\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06f1\u06f4\u06f4 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06af\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u06f8 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u06f1\u06f0 \u0648\u0632\u0646 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\u00a0