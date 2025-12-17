معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اعلام کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، صادرات صنایع دستی استان به کشورهای هدف به ارزش ۱۲.۵ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا طنابی افزود: این صنایع دستی شامل بافته‌های داری مانند قالی، گلیم و ورنی و همچنین تولیدات چوبی مانند ریزه‌کاری، منبت‌کاری و معرق‌کاری بوده است.

وی تصریح کرد که صادرات این محصولات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و همسایگان از جمله ترکیه انجام شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تولیدات چوبی مانند منبت‌کاری و ریزه‌کاری و همچنین بافته‌های داری مانند گلیم بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: صادرات صنایع دستی علاوه بر ایجاد درآمدزایی، زمینه دریافت دستمزد مناسب برای هنرمندان را نیز فراهم می‌کند.

طنابی همچنین از دریافت مهر اصالت ملی برای ۷۳ اثر صنایع دستی استان خبر داد و گفت: بیشترین نشان مهر اصالت به هنرهای چوبی تعلق گرفته و پس از آن زیورآلات، ملیله‌سازی و بافته‌های داری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: امسال ۲۷ اثر صنایع دستی برای داوری نهایی به تهران ارسال شده و در انتظار دریافت مهر اصالت ملی هستند.