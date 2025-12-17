به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر، فعالیت آموزشی مدارس در نوبت بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ در سراسر استان به صورت غیر حضوری خواهد بود.

بهمن خدادادی افزود: همچنین مدیران مدارس در نوبت صبح نیز می‌توانند با هماهنگی اولیاء و سرویس مدارس نسبت به اتمام فعالیت آموزشی اقدام نمایند.

به گفته وی حضور عوامل اجرایی نوبت صبح در مدرسه تا پایان وقت آموزشی امروز الزامی است.