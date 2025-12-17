فرماندارسلماس با تاکید بر جمع آوری مدارس کانکسی گفت: دانش آموزان باید در کوتاه ترین زمان ممکن از مدارس کانکسی به فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی علائی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس افزود: ادامه تحصیل دانش آموزان در مدارس کانکسی قابل قبول نیست و به همین منظور به تمام نهادهای مسوول در حوزه ایمنی دستور داده ام که با مسوولیت مستقیم بنده نسبت به بررسی و تایید نهایی مدارس آماده شده اقدام کنند.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت های اصلی مدیریت شهرستان، ساماندهی فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش آموزان است و خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته مدارس آماده شده طی هفته جاری رسما شروع به کار خواهند کرد.

فرماندار سلماس خطاب به دستگاه های خدمات رسان شهرستان گفت: تمام دستگاه ها موظف هستندحداکثر طی دو روز کاری نسبت به تامین و رفع کامل مشکلات آب برق و گاز مدارس اقدام کنندتا هیچ دانش آموزی در شرایط سرما با مشکل مواجه نشود و محیط آموزشی مناسب برای آنان فراهم شود.

فرماندار سلماس اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه تعلیم و تربیت تضمین کننده آینده منطقه است و مدیریت شهرستان با جدیت کامل اجرای مصوبات این شورا را پیگیری می کند و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: حل مشکلات حوزه آموزش، نیازمند تعامل و هم افزایی همه نهادها است و انتظار می رود دستگاه های اجرایی با احساس مسوولیت بیشتر در اجرای تصمیمات اتخاذ شده اقدام کنند.