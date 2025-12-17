مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۱۱ هزار و ۵۱۰ هکتار اراضی بایر کشاورزی در استان شناسایی شد که تاکنون برای پنج هزار و ۸۱۳ هکتار سند صادر شده است.

شناسایی بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی بایر در خراسان شمالی

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسن ایزانلو در آیین اهدای سند زمین به کشاورزان خراسان‌شمالی، گفت: اراضی بایر شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه، بام و صفی‌آباد و اسفراین در قالب ۲۶ پلاک و یک‌هزار و ۹۷۳ قطعه به نام دولت سند زده شد و پس از تعیین تکلیف به کشاورزان انتقال یافت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵ هزار هکتار زمین بایر در استان وجود داشته باشد که کارشناسان در حال شناسایی و صدور سند برای آنها هستند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۲۱۸ هزار هکتار زمین کشاورزی معادل ۵۰.۵ درصد اراضی استان سند صادر شده که این میزان در قالب سه‌هزار و ۶۱۲ قطعه به ثبت رسیده است.

ایزانلو ادامه داد: همچنین یکهزار و ۳۷۰ پلاک مشمول رفع تداخلات بود که تمامی آنها تعیین تکلیف شدند.

وی یادآور شد: اراضی بایر طی ۶۰ سال گذشته بدون سند باقی مانده بود، در حالی که کشاورزان همان زمان هزینه خرید زمین‌ها را پرداخت کرده بودند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی افزود: اکنون با اجرای این طرح، هیچ زمینی نباید بدون سند باقی بماند و کشاورزان می‌توانند از اسناد رسمی برای بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند.

اسناد ۲۶ هکتار زمین به ۲۲ کشاورز خراسان‌شمالی در این آیین اهدا شد.