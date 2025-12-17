پخش زنده
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: بیش از ۱۰۰ تیم گشت پلیس در سطح راههای استان مستقر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ سعید رحیمی اظهار داشت: با توجه به شرایط آبوهوایی استان، در تمامی محورهای مواصلاتی شاهد پدیده مهگرفتگی در ساعات شب و بهویژه از ساعت چهار تا ۹ صبح هستیم.
وی افزود: از همه رانندگان تقاضا داریم پیش از شروع سفر از آمادهبهکار بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و به هیچ عنوان از خودروهای دارای نقص فنی، بهویژه در بخش سیستم روشنایی، استفاده نکنند.
سرهنگ رحیمی تاکید کرد: رانندگان در این ساعات با صبر و حوصله، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی در محورهای استان تردد کنند.
رئیس پلیس راه استان خوزستان میگوید: همچنین از هماستانیهای عزیز درخواست میشود در صورت عدم ضرورت، سفرهای خود را در این ساعات به تعویق بیندازند.
وی در پایان گفت: پلیس راه استان خوزستان با هماهنگی و همراهی دستگاههای خدماترسان، بیش از ۱۰۰ تیم گشتی پلیس را بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر کرده است که ضمن خدماترسانی، هشدارهای ترافیکی لازم را به رانندگان و شهروندان ارائه میکنند.