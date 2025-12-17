پخش زنده
امام جمعه صومعه سرا گفت: ۱۵ مسجد شهرستان صومعهسرا آماده میزبانی معتکفان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه صومعه سرا در جلسه هماهنگی اعتکاف این شهرستان از آمادگی ۱۵ مسجد برای اعتکاف مومنین در شهرستان صومعه سرا خبر داد و گفت: امسال ظرفیت پذیرش معتکفین ۲۰ درصد افزایش یافته و پیش بینی میشود هزار و ۲۰۰ نفر در اعتکاف امسال شرکت کنند که نیمی از آنان دانش آموزان هستند.
حجتالاسلام والمسلمین جلالی افزود: همه هزینههای این مراسم معنوی را خیران و مردم نیکوکار تامین میکنند.
حمید رضائی فرماندار صومعهسرا هم در این جلسه گفت: اعتکاف فرصتی مناسب برای تقویت معنویت، خودسازی وانس با آموزههای دینی است و مسئولان این شهرستان باید همکاری لازم را با ستاد در آماده سازی مساجد انجام دهند.