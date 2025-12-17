به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حمید محبوبی گفت: سه شنبه شب گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای اتباع خارجی در منطقه کوهستانی الند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجات گران تیم‌های پشتیبانی هلال‌احمر شهرستان‌های چالدران و خوی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که عملیات امدادرسانی در شرایط سخت آب‌وهوایی و جاده‌های برفی منطقه انجام گرفت.

محبوبی گفت: این حادثه ۱۱ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.