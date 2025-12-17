دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای کفیشه در سه بخش کافه‌ای، نقالی و پرده‌خوانی و خیمه‌شب‌بازی و عروسک‌های سایه سنتی در آبادان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان گفت: ۵۶ اثر ارائه‌شده به دبیرخانه جشنواره توسط هیئت انتخاب متشکل از ناصر کریمی‌نیک، محمد صمدیان و حسین عباس‌زاده بررسی و مجموعه‌ای از آثار شاخص و متنوع از استان‌های مختلف کشور را برای رقابت نهایی برگزید.

فرهاد علوانی افزود: در میان آثار راه‌یافته، روایت‌های حماسی همچون عهدنامه دیو سپید با گرشاسب به اجرای کیوان حبیبی از قزوین، کشتی اول رستم و سهراب با نقالی علی مهدی از خوزستان و رستم و اسفندیار با اجرای سیده سارا حسینی از همدان حضور دارند.

او ادامه داد: آثاری با محوریت روایت‌های فولکلور و آیینی همچون صندوق نمک به نقالی بهاره اسماعیلی از خراسان جنوبی و گلستان‌نشینی با سعدی با اجرای فرهنگی شعبانی از اصفهان حضور دارند.

علوانی گفت: آثار رستم و اشکبوس با روایت زهرا محمودی از تهران، رزم رستم و اکوان دیو به اجرای پویا بازرگانی از کرمانشاه، نبرد بیژن با گراز‌ها با نقالی مریم خلیفه‌زاده از بوشهر، و نقل کک و رودابه توسط عباس فاضل‌پور از فارس، جلوه‌ای از تنوع جغرافیایی و روایت‌گری اصیل ایرانی را در این دوره از جشنواره نمایان می‌کند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان افزود: آثار نقالی رخش‌گیری با اجرای بهار ده‌بزرگی از فارس و رستم و اکوان دیو با نقالی طا‌ها اسفندیاری از خوزستان اجرا خواهند شد.

او گفت: در بخش مهمان جشنواره نیز اثر شهادت علی‌اکبر با اجرای نیکی منوچهری از استان البرز به عنوان پدیده این دوره معرفی شد.

علوانی افزود: در جریان برگزاری این رویداد هنری نشست‌های پوژهشی ساختار شناسی نقالی با حضور داود فتحعلی بیگی، صِیرورَت عدم و هستی در خیمه بازی توسط پوپک عظیم‌پور و سیرتاریخی و تحول کافه‌ها در ایران توسط اردشیر صلح‌پور برگزار و از کتاب هفت کافه بین راهی خوزستان رونمایی خواهد شد.

دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای کفیشه به مدت سه روز در آبادان برگزار می‌شود.