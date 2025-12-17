ارتباط مخابراتی لرستان در گذر از کابل مسی به فیبرنوری
مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال جاری شبکه کابل مسی شهر خرمآباد به طور کامل حذف و همه منازل، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی مرکز استان به فیبر نوری متصل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر مخابرات منطقه لرستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه لرستان با اشاره به گسترش استفاده مردم از شبکههای فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر مصرف داده و نیاز به سرعت و کیفیت بالاتر، شبکههای سنتی مبتنی بر کابل مسی عملاً توان پاسخگویی به مطالبات امروز جامعه را ندارند.
نبیالله شمسیفر خاطرنشان کرد: توسعه و گسترش شبکه فیبر نوری و گذر از کابل مسی بهعنوان یک پروژه تحولگرا و ملی، با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با اجرای شرکت مخابرات ایران، در دستور کار قرار گرفته و این طرح ابتدا با اولویت مراکز استانها آغاز شده است.
شمسیفر با بیان اینکه این پروژه در لرستان از شهر خرمآباد شروع شده است، اضافه کرد: اکنون اولویت اصلی ما حذف کامل شبکه کابل مسی در مرکز استان است و برنامهریزی کردهایم تا پایان سال جاری، شبکه فیبر نوری بهطور کامل جایگزین کابل مسی در شهر خرمآباد شود و امکان اتصال منازل، کسبوکارها و دستگاههای اجرایی به این شبکه فراهم شود.
مدیر مخابرات منطقه لرستان بیان کرد: در کنار خرمآباد، اجرای پروژه بهصورت منطقهای و جزیرهای در سایر شهرستانهای استان نیز آغاز شده، اما تمرکز اصلی در حال حاضر بر مرکز استان است. پس از تکمیل این مرحله، شهرستانهایی مانند بروجرد، دورود و دیگر شهرهای استان نیز بهصورت گسترده در دستور کار حذف کابل مسی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به میزان پوشش فیبر نوری در استان، بیان کرد: میزان پوشش شهری فیبر نوری در شهرهای مختلف متفاوت است و هم اکنون در شهر خرمآباد حدود ۵ درصد پوشش ایجاد شده است. البته سایر اپراتورها نیز اقداماتی در این حوزه انجام دادهاند، اما با توجه به گستردگی شبکه مخابرات، بار اصلی اتصال بر عهده این مجموعه است.
شمسیفر ادامه داد: طی سال جاری و بهویژه در ششماهه دوم، گامهای بزرگی برای توسعه فیبر نوری در استان برداشتهایم و هماکنون بیش از ۱۳ هزار مشترک خانگی متصل به شبکه فیبر نوری در استان و بهویژه شهر خرمآباد فعال هستند.
وی تأکید کرد: هدفگذاری ما این است که تا پایان سال آینده، بخش عمدهای از شهرهای استان بهصورت گسترده تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گیرند و عملاً مشترک خانگی متصل به شبکه کابل مسی نداشته باشیم.
مدیر مخابرات منطقه لرستان با اشاره به مشکلات شبکههای مسی افزود: محدودیت در سرعت، افت کیفیت، آسیبپذیری بالا و محدودیتهای ذاتی فلز مس از نظر الکتریکی از جمله چالشهای جدی این شبکههاست که ضرورت گذر به فیبر نوری را دوچندان میکند.
وی تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت ثابت بهصورت مضاعف به بهبود کیفیت و توسعه شبکه تلفن همراه نیز کمک خواهد کرد و نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای ارتباطی استان ایفا میکند.