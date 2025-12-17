به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

الدنزه ۱ - ۲ رئال سوسیداد

گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا (گل‌ها: آندریاس کریستینسن در دقیقه ۷۶ و مارکوس رشفورد ۹۰)



ایبار ۰ - ۱ الچه

دپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۰ رئال مایورکا

اسپورتینگ خیخون ۰ - ۲ والنسیا

برنامه - چهارشنبه ۲۶ آذر:

کولتورال لیونزا - لوانته

آتلتیکو بالیارس - آتلتیکو مادرید

آلباسته - سلتاویگو

راسینگ سانتاندر - ویارئال

اوئسکا - اوساسونا

تالاوارا - رئال مادرید

دپورتیوو آلاوس - سویا