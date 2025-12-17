پخش زنده
امروز: -
دور دوم فوتبال جام حذفی اسپانیا - موسوم به کوپا دل ری - دیشب پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
الدنزه ۱ - ۲ رئال سوسیداد
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا (گلها: آندریاس کریستینسن در دقیقه ۷۶ و مارکوس رشفورد ۹۰)
ایبار ۰ - ۱ الچه
دپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۰ رئال مایورکا
اسپورتینگ خیخون ۰ - ۲ والنسیا
برنامه - چهارشنبه ۲۶ آذر:
کولتورال لیونزا - لوانته
آتلتیکو بالیارس - آتلتیکو مادرید
آلباسته - سلتاویگو
راسینگ سانتاندر - ویارئال
اوئسکا - اوساسونا
تالاوارا - رئال مادرید
دپورتیوو آلاوس - سویا