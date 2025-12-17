فرماندار کهگیلویه بر ضرورت همکاری همه‌جانبه و حضور میدانی مدیران و بخشداران در زمان بحران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یرج کاظمی‌جو در جلسه مدیریت بحران شهرستان کهگیلویه که با حضور بخشداران و مدیران ادارات و دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد، بر همکاری و هماهنگی تمامی ادارات جهت مقابله با هرگونه خطر احتمالی تاکید و اظهار کرد: تجربه ثابت کرده هر جایی که مردم همراه مدیران پای کار بوده و با ما همکاری کردند، اتفاق خوبی صورت گرفت و هر جایی که مردم حضور نداشتند، اتفاق خاصی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه در روز‌های بارانی و شرایط بحرانی، امکانات و تجهیزات شهرداری دهدشت به تنهایی پاسخگو نیست، تصریح کرد: همه مدیران شهرستان عضو ستاد بحران هستند و به هنگام بحران، همه مدیران با تمام تجهیزات و نیروهایشان باید پای کار بیایند و کمک کنند.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه همکاری همه‌جانبه و عزم همه مدیران برای خروج از بحران امری ضروری است، عنوان کرد: در شرایط بحرانی همه مدیران و حتی بخشداران باید پای کار باشند. همه ما مسئول هستیم و وظیفه داریم مشکلات را حل کنیم.

کاظمی‌جو بیان کرد: به عنوان فرماندار روزانه حجم بالایی از وظیفه مدیران را من به تنهایی انجام می‌دهم. بیشتر مشکلاتی که داریم ناشی از لکنت زبان ما مدیران و ضعف نیروی انسانی است. مدیرانی که در شرایط بحران نمی‌توانند پای کار بیایند اعلام کنند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به ساماندهی سایت زباله، گفت: بعد از ورودی دهدشت طولیان حجم بالایی از زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی خودنمایی می‌کند که این نشان‌دهنده یک ضعف آشکار است. حداقل تا شروع پژوهش برای جانمایی سایت جدید، یک نفر نگهبان تعیین کنید که وضعیت موجود را کنترل کند.

وی نسبت به حضور برخی از مدیران کل در شهرستان بدون از هماهنگی و اطلاع قبلی واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد: هر مدیرکلی که قصد حضور در شهرستان کهگیلویه دارد باید با برنامه به این شهرستان سفر کند و هدفمند باشد.

مدرسی، مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان کهگیلویه با تشریح سامانه بارشی پیش‌رو در سطح شهرستان کهگیلویه، اظهار کرد: سامانه بارشی جدید از اوایل روز چهارشنبه آغاز شده و تا اواسط روز جمعه در این شهرستان فعال است.

وی افزود: این سامانه بارشی با رعد و برق همراه بوده و می‌طلبد اداره امور عشایر با همکاری اداره ورزش و جوانان نسبت به اعزام کوهنوردان حرفه‌ای به مناطق عشایری جهت اعلام هشدار به عشایر کوچ‌رو اقدام کند. این سامانه در مناطق سردسیری به صورت برف است و مردم از تردد‌های غیرضروری در محور‌های مواصلاتی خودداری کنند.

مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان کهگیلویه با اشاره به میزان بارش‌های شهرستان، خاطرنشان کرد: میزان بارش‌های شهرستان کهگیلویه در سال گذشته ۲۴۴ میلی‌متر بوده و ۴۸ درصد بارش‌های لازم را دریافت کرد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده وضعیت بارش‌ها در دی و اسفند امسال بسیار خوب است.