به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و نیز پایش دوربین‌های نظارت تصویری: در حال حاضر شاهد بارش پراکنده برف در برخی محور‌های استان از جمله محور ارومیه_ سرو، پیرانشهر _تمرچین هستیم.

همچنین در برخی از محور‌های مواصلاتی استان از جمله محور پلدشت، پایانه مرزی پلدشت و زمزیران (مهاباد _سردشت) شاهد پدیده مه گرفتگی هستیم.

با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچ‌گونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محور‌های استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیر‌ها به صورت عادی و روان در جریان است.

از هم استانی‌ها گرامی درخواست می‌شود باتوجه به شرایط جوی، در صورت غیر ضروری بودن سفر، از تردد در محور‌های مواصلاتی استان خود داری نمایند.

با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.