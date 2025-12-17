پخش زنده
امروز: -
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در برنامه تلویزیونی هفتگی خود با عنوان «با مادورو»، ضمن قدردانی از ایستادگی و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، پیامی مهم از جانب تهران را رسانهای کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، رئیس جمهور ونزوئلا، با ستایش از جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی در دفاع از حقوق بینالملل، از گفتگوی تلفنی اخیر خود با آقای مسعود پزشکیان خبر داد و تأکید کرد که رئیسجمهور ایران، حمایت همهجانبه و کامل رهبر معظم انقلاب، دولت و ملت ایران را برای دفاع از حاکمیت و ثبات ونزوئلا به وی ابلاغ کرده است.
مادورو با اشاره به نقش برجسته ایران در عرصه جهانی اظهار داشت: ایران نمونهای درخشان از مبارزه برای برقراری قانونمداری بینالمللی ارائه میدهد و من از رئیسجمهور پزشکیان صمیمانه سپاسگزارم.
رئیسجمهور ونزوئلا با اشاره به تماس تلفنی سهشنبه گذشته خود با همتای ایرانیاش، گفت: من سهشنبه گذشته با رئیس جمهور پزشکیان صحبت کردم و ایشان حمایت کامل خود را ابراز کردند و حمایت همهجانبه آیتالله خامنهای، مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران را به من ابلاغ نمودند.
مادورو با تأکید بر عمق و گستردگی این حمایت تصریح کرد: وقتی میگویم "همهجانبه"، یعنی تمام و کمال؛ حمایتی برای مبارزه در راه صلح، حاکمیت، کرامت و ثبات ونزوئلا است و این حمایت برای امروز، فردا و همیشه است.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که دو کشور ایران و ونزوئلا به عنوان دو متحد راهبردی، همواره بر لزوم مقابله با یک جانبهگرایی و تحریمهای ظالمانه غرب تأکید داشته و روابط نزدیکی در حوزههای مختلف دارند.