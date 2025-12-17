پخش زنده
فرمانده انتظامی استان سمنان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار سیدموسی حسینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودروهای عبوری در محور سمنان، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
به گفته وی، ماموران با هماهنگیهای لازم در بازرسی بار کامیون ۳۴ هزار و ۶۷۱ قلم انواع خرده بار شامل نوشیدنی، لوازم آرایشی بهداشتی، اسباب بازی، تجهیزات پزشکی، ابزار آلات و انواع سیگار ارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.
سردار حسینی ارزش محموله کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در این رابطه کامیون به پارکینگ منتقل و راننده با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.