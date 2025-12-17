ساعت ۴:۱۰ بامداد روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بدحالی یک مادر باردار در روستای صعب‌العبور پسان از توابع منطقه ترگور ارومیه اعلام شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:

وی افزود:بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا هلال احمر ارومیه، پس از دریافت گزارش حادثه و بررسی آخرین موقعیت مکانی، با توجه به شرایط سخت جغرافیایی، تاریکی شب و مسیر‌های دشوار، به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:نجاتگران پس از طی مسیر‌های کوهستانی و صعب‌العبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

محبوبی گفت:این عملیات امدادی به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و شرایط آب و هوایی، نزدیک به ۴ ساعت به طول انجامید.