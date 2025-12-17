به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۰۶/۴۸ دقیقه روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر مسمومیت ۳ نفر با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات اردبیل بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهارداشت: در این حادثه ۳ نفر دچار مسمومیت شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شدند.