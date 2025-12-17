پخش زنده
معاون فنی عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: تأمین بهموقع و عادلانه سوخت مورد نیاز عشایر، بهویژه در مناطق سختگذر از اولویتهای اصلی این شرکت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین کریمی به همراه جمعی از مسئولان منطقه با حضور در فرمانداری اندیکا، در نشستی مشترک با مسئولان محلی، به بررسی و رسیدگی به مسائل و مطالبات عشایر منطقه در خصوص تأمین و دریافت نفت سفید پرداخت و وضعیت تأمین نفت سفید عشایر این شهرستان را مستقیما پیگیری کرد.
وی در این بازدید که با هدف تسهیل فرآیند توزیع سوخت و رفع مشکلات عشایر ناحیه مسجدسلیمان انجام شد، راهکارهای بهبود نحوه تخصیص، تسریع در توزیع و نظارت بر تأمین نفت سفید مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی با تأکید بر اهمیت حمایت از جامعه عشایری، اظهار داشت: تأمین بهموقع و عادلانه سوخت مورد نیاز عشایر، بهویژه در مناطق صعبالعبور، از اولویتهای اصلی این شرکت است و همه تلاش خود را به کار گرفتهایم تا مشکلی در تامین آن برای این قشر زحمتکش به وجود نیاید.