۲۶ آذر روایت لبیک ابراهیم عیدان عباسی در کنار سایر کامیون داران خوش غیرت به فرمان امام خمینی (ره) برای حضور در حمل و نقل جبهه ها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۲۶ آذر ۱۳۶۲ روز صدور فرمان امام خمینی (ره) و حضور کامیونداران در پشتیبانی جبههها است.
روزی برای یادآور این موضوع که در هر کسوتی که باشی می توانی چنان در بزنگاههای تاریخ نقشآفرینی کنی که برای یک تاریخ سرمشق شوی.
روزی که یادآور صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در آذر ۱۳۶۲ است؛ فرمانی که با هدف رفع مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی صادر شد و با لبیک گسترده کامیونداران، نقش تعیینکنندهای در پشتیبانی دفاع مقدس ایفا کرد.
۲۶ آذر ۱۳۶۲ در شرایطی در تقویم کشور ماندگار شد که آن ایام کشور در بحبوحه جنگ تحمیلی با بعث عراق بود. آن روزها حدود صد کشتی حامل کالا در بندرهای جنوبی کشور در انتظار تخلیه بار بودند و تاخیر در تخلیه آنان بحرانهایی مانند اتمام ذخیرهی کالاهای اساسی در کشور، خطر تهدید کشتیهای حامل کالا از سوی عراق و مسئله بیمههای جنگی را به وجود میآورد.
در آن شرایط امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرمانی با این مضمون صادر کرد که کامیونها برای تخلیه کالاهای وارداتی و مایحتاج مردم به بنادر جنوبی اعزام شوند.
پس از صدور این دستور، کامیونداران از نقاط مختلف کشور، بدون چشمداشت مادی، راهی مسیرهای عملیاتی شدند و با فعالیت شبانهروزی، نقش مهمی در استمرار پشتیبانی حمل و نقل در جبههها ایفا کردند؛ حضوری که از آن بهعنوان یکی از نمونههای موفق مشارکت مردمی در دفاع مقدس یاد میشود.
سید ابراهیم عیدان عباسی، از کامیونداران فعال آبادانی آن دوران است. وی با اشاره به لبیک رانندگان به فرمان امام خمینی (ره)، گفت: کامیونداران با وجود خطرات مسیر و شرایط سخت جنگ، وظیفه خود میدانستند حضور داشته باشند و اجازه ندهند خللی در تأمین اقلام اساسی زندگی مردم ایجاد شود.
روز حملونقل، که به مناسبت همین رویداد تاریخی نامگذاری شده است، فرصتی برای بازخوانی نقش کامیونداران در سالهای دفاع مقدس و قدردانی از فعالان حوزه حملونقل به شمار میرود؛ افرادی که با لبیک به فرمان امام خمینی (ره)، جادهها را به یکی از ارکان اصلی مقاومت و ایستادگی کشور تبدیل کردند.