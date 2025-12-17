معاون حقوقی سازمان بورس گفت: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای عالی بورس درباره قطعیت آرای انضباطی را تأیید کرده و این رأی موجب شفافیت مقررات و تقویت اعتماد به نهاد ناظر بازار سرمایه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد مسعودی‌فر با اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این رأی را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی مقررات بازار سرمایه و تقویت اعتماد عمومی به نهاد‌های ناظر دانست و تأکید کرد: رأی صادره، مصوبه شورای عالی بورس و سازوکار‌های رسیدگی انضباطی سازمان بورس را مورد تأیید قرار داده است.

عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح جزئیات پرونده یادشده گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار همواره در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید و همچنین مصوبات مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی بورس، به رسیدگی به تخلفات فعالان بازار سرمایه و اشخاص تحت نظارت اقدام کرده است.

وی افزود: دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار و با هدف سامان‌بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلفات اشخاصی از جمله مدیران بورس‌ها و تشکل‌های خودانتظام تدوین و تصویب شده است.

مسعودی‌فر در پاسخ به پرسشی درباره مفهوم «قطعیت آراء» تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، آراء انضباطی بازار سرمایه قطعی است و این قطعیت به معنای لازم‌الاجرا بودن تصمیمات محسوب می‌شود. این رویه در تمامی مراجع قضایی و قضاوتی جاری است و هدف آن، اجرای به‌موقع آراء و ایجاد ثبات در بازار سرمایه است؛ در غیر این صورت، چرخه اعتراض‌ها پایان‌ناپذیر خواهد بود و عملاً هیچ رأیی به مرحله اجرا نمی‌رسد.

معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به سابقه این رویه در سازمان بورس گفت: علاوه بر مصوبه شورای عالی بورس، هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با استناد به ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، همواره بر قطعیت و لازم‌الاجرا بودن آراء تأکید داشته است. در همین راستا، دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۴، موادی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس را که متضمن قطعیت آراء هیأت‌های رسیدگی‌کننده پس از اتمام مراحل رسیدگی بوده، تأیید کرده است.

وی تأکید کرد: مصوبه اخیر حاوی حکم جدیدی نیست، بلکه تأکیدی بر رویه‌ای است که در تمام رسیدگی‌های قضایی و قضاوتی وجود دارد.

مسعودی‌فر با اشاره به پیام این رأی برای بازار سرمایه گفت: این حکم نشان می‌دهد مقررات بازار سرمایه با دقت و در چارچوب قانون تنظیم شده و حقوق اشخاص به‌طور کامل محفوظ است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیانگر صحت مصوبه شورای عالی بورس و انطباق آن با موازین قانونی و شرعی است و سازمان بورس همچنان بر تداوم رویه‌های دقیق، شفاف و منصفانه در رسیدگی به تخلفات تأکید دارد.