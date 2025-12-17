به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «بازتاب» رادیو فرهنگ، با تمرکز بر لزوم مقاومت ملی، ایستادگی در برابر فشار‌ها و شناخت درست دشمن، پخش می شود.

این برنامه امروز ساعت ۱۸:۳۰ با محوریت «لزوم مقاومت ملی، ایستادگی در برابر فشار، شناخت دشمن و دشمن‌ستیزی در کشورمان» پخش می‌شود.

در این برنامه، احسان همتی به عنوان گوینده، با همراهی ریحانه بیرامی تهیه‌کننده برنامه، میزبان دو کارشناس مسائل سیاسی خواهد بود.

دکتر احمد عارف‌خانی و دکتر ابوذر یاسری در گفت‌و‌گو با «بازتاب» به بررسی ابعاد مختلف مقاومت ملی، مؤلفه‌های ایستادگی در برابر فشار‌های بیرونی و نقش آگاهی سیاسی در مواجهه با دشمن می‌پردازند.

«بازتاب»، تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و کارشناسانه، ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و شناخت دقیق راهبرد‌های دشمن را در شرایط امروز کشور تبیین کند.

رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ۵۸۵ کیلوهرتز، پخش می شود.

رادیو فرهنگ در روز‌هایی که خالق ارمیا در بیمارستان بستری است، با برنامه «کتاب فرهنگ»، به سراغ رمان «من او» اثر رضا امیرخانی، می‌رود، رمانی که با روایت متفاوت، زبان چندلایه و پیوند میان تاریخ، عشق و هویت دینی ، اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر ایران یافته است.

در این برنامه، حامد موسوی به عنوان گوینده با محسن باقری‌اصل به عنوان کارشناس مجری و ابراهیم زاهدی مطلق (نویسنده و پژوهشگر ادبی) با نگاهی تحلیلی، به بررسی ساختار روایی، زبان اثر و لایه‌های فکری رمان «من او» می‌پردازند و تلاش می‌کنند جایگاه این اثر را در جریان رمان‌نویسی معاصر ایران تبیین کنند.

پرداختن به شیوه روایت، امتداد شخصیت ارمیا در حاج علی فتاح «من او» تا «قیدار» و..، نسبت سنت و مدرنیته در متن و بازتاب دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی نویسنده، سیر شخصیت‌های داستان‌های امیرخانی از محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو خواهد بود.

پخش بخش‌هایی از سخنان رضا امیرخانی در محافل مختلف ادبی و فرهنگی، معرفی کارنامه ادبی و فکری نویسنده، ارائه گزارش مردمی درباره مواجهه مخاطبان با رمان «من او» و خوانش بخش‌هایی از متن رمان، از دیگر بخش‌های شنیدنی این برنامه است، بخش‌هایی که مخاطب را هم‌زمان با فضای اثر و زمینه‌های شکل‌گیری آن همراه می‌کند.

«کتاب فرهنگ»، امروز ساعت ۲۰، با موضوع بررسی چندجانبه رمان «من او»، اثری که به چند زبان دنیا از جمله عربی، روسی و اندونزیایی، ترجمه شده از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی پرویز جمالی، نویسندگی مطهره آخوندی و گویندگی حامد موسوی، گزارش حمیرا فراتی و همراهی ماجده کرمی پخش می‌شود.

رضا امیرخانی از نویسندگان شاخص ادبیات معاصر ایران است که با آثاری، چون من او، بیوتن، داستان سیستان، نفحات نفت، رهش و ارمیا. شناخته می‌شود، آثاری که ترکیبی از روایت ادبی، دغدغه‌های هویتی و نگاه انتقادی به جامعه معاصر را در خود دارند. این نویسنده در حال حاضر به دلیل شرایط جسمی و درمانی ناشی از سقوط با پاراگلایدر در کما به سر برده و در بیمارستان بستری است.

برنامه «از سرمایه تا تولید»، پنج شنبه ۲۷ آذر، با موضوع «بررسی تولید انواع نان، چالش‌های پیش‌روی این صنعت و ظرفیت‌های صادراتی»، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

در این برنامه با حضور محمدرضا خواجه (عضو کمیته تدوین استاندارد گندم و مسئول کمیته آموزشی نانوایان اصفهان)، نصرالله سالارمنش (تولیدکننده نان فانتزی)، سیدمحمد خلیفه‌سلطانی و مزعلی (تولیدکنندگان حوزه نان)، ابعاد مختلف تولید و صادرات نان بررسی خواهد شد.

بررسی کیفیت گندم، مسائل مربوط به تأمین ارز، مشکلات تولید و نقش مشوق‌های دولتی در توسعه صنعت نان و صادرات آن، از جمله محور‌های اصلی گفت‌و‌گو در این برنامه است.

برنامه «از سرمایه تا تولید»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۱۹:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «نبض کتاب»، شبکه رادیویی نمایش به تحلیل نمایشنامه ماندگار «مرگ فروشنده» اثر آرتور میلر می‌پردازد.

«مرگ فروشنده»، داستان مرد کهنسالی در آمریکا به نام ویلی لومان است که سال‌ها در شرکتی به عنوان بازاریاب مشغول بوده و به زعم خودش در این مدت موفق عمل کرده و توانسته در شهر‌های مختلف مشتری‌های زیادی برای خود دست و پا کند. وی اکنون به سن بازنشستگی رسیده و دیگر توان کار کردن مانند گذشته را ندارد و برخلاف انتظارش حقوقی که دریافت می‌کند برای گذران زندگی و حتی برطرف کردن بسیاری از نیاز‌های اولیه خود و خانواده‌اش کافی نیست و. ­

«نبض کتاب»، با نگاهی تخصصی، دستاورد‌ها و تاثیرات فلسفی و روان‌شناختی این نمایشنامه را در جامعه آمریکا تحلیل می‌کند.

همچنین در این برنامه بخش‌هایی از این نمایش به کارگردانی نادربرهانی‌مرند و با هنرنمایی بازیگران اداره‌کل هنر‌های نمایشی رادیو پخش می‌شود.

پژمان دادخواه و مجید حیدری، کارشناسان برنامه «نبض کتاب» هستند و مسئولیت تحلیل روانشناختی و فلسفی آثار نمایشی را بر عهده دارند. ­تهیه‌کنندگی برنامه نیز با حمزه علی محمدی است.

«نبض کتاب»، هر چهارشنبه، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود و به بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان، با رویکردی متفاوت و تحلیل‌محور اختصاص دارد.