به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی گفت: در شش ماه نخست امسال، صادرات صنایع دستی استان به کشور‌های هدف به ۱۲.۵ میلیون دلار رسیده است.

محمدرضا طنابی افزود: این صنایع دستی شامل بافته‌های داری مانند قالی، گلیم و ورنی و همچنین تولیدات چوبی مانند ریزه‌کاری، منبت‌کاری و معرق‌کاری بوده که به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، کشور‌های عربی، اتحادیه اروپا و همسایگان از جمله ترکیه انجام شده است.

طنابی، با بیان اینکه تولیدات چوبی مانند منبت‌کاری و ریزه‌کاری و همچنین بافته‌های داری مانند گلیم بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: صادرات صنایع دستی علاوه بر ایجاد درآمدزایی، زمینه دریافت دستمزد مناسب برای هنرمندان را نیز فراهم می‌کند.

وی، همچنین از دریافت مهر اصالت ملی برای ۷۳ اثر صنایع دستی استان خبر داد و گفت: بیشترین نشان مهر اصالت به هنر‌های چوبی تعلق گرفته و پس از آن زیورآلات، ملیله‌سازی و بافته‌های داری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: امسال ۲۷ اثر صنایع دستی برای داوری نهایی به تهران ارسال شده و در انتظار دریافت مهر اصالت ملی هستند.

آذربایجان‌غربی دارای ۵۰ رشته صنایع دستی شامل نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی، بافته‌های داری، پوشاک سنتی، سفال و سرامیک، صنایع چرمی، هنر‌های روی چوب، صنایع دستی روی شیشه، رنگرزی گیاهی، رفوگری، قالی‌بافی، گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی است.