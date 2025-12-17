پخش زنده
امروز: -
ممانعت رژیم صهیونی از ورود چادر و تجهیزات گرمایشی به غزه در اوج سرمای زمستان و ویرانی گسترده پناهگاهها، شرایط را برای آوارگان مرگبار کرده و نبود امکانات اولیه، منجر به یخزدن و جانباختن یک نوزاد فلسطینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از الجزیره، به گفته مقامات محلی، یک نوزاد فلسطینی در نوار غزه بر اثر سرما جان باخت. این در حالی است که اسرائیل با وجود شرایط سخت زمستانی، همچنان ورود تجهیزات اسکان و سایر کمکهای بشردوستانه به این منطقه را محدود میکند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز سهشنبه اعلام کرد که این نوزاد دو هفتهای به نام «محمد خلیل ابوالخیر»، یک روز قبل و پس از مراجعه برای درمان سرمازدگی شدید ناشی از سرمای طاقتفرسای حاکم بر غزه، جان خود را از دست داده است.
به گفته منابع خبری، مرگ این کودک در شرایطی رخ داده که سازوکارهای حفاظتی اولیه در غزه به دلیل نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در این منطقه، بهطور سیستماتیک نابود شدهاند. خانوادهها در چادرها بر روی زمینهای خیس و بدون وسایل گرمایشی، برق یا لباس کافی زندگی میکنند. زمانی که راه ورود غذا، سوخت، سرپناه و کمکها بسته باشد، سرما قطعاً مرگبار میشود.
جنگ دو ساله اسرائیل بیش از ۸۰ درصد ساختمانها را در سراسر غزه ویران کرده و صدها هزار خانواده را مجبور کرده است تا به چادرهای سست یا پناهگاههای موقت و بسیار شلوغ پناه ببرند.
طوفان عظیمی که اخیراً نوار غزه را درنوردید، دستکم ۱۱ کشته بر جای گذاشت؛ بارانهای سیلآسا و بادهای شدید باعث آبگرفتگی چادرها و فروریختن ساختمانهای آسیبدیده شد.
«ام محمد عسلیه»، مادر آواره فلسطینی، از شهر غزه به این شبکه گفت: «ما سعی میکنیم لباسهای بچهها را روی آتش خشک کنیم.»
وی افزود: «لباس اضافهای برای آنها وجود ندارد. من خسته و درمانده شدهام. چادری که به ما دادهاند توان مقاومت در برابر شرایط زمستانی را ندارد. ما به پتو نیاز داریم.»
آژانس کمک رسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) - که سازمان ملل آن را شایستهترین نهاد برای توزیع اقلام در این منطقه میداند - اعلام کرده است که اسرائیل مانع از ورود مستقیم کمکها توسط این نهاد به غزه شده است.
آنروا روز سهشنبه در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «طبق گزارشها، افرادی بر اثر ریزش ساختمانهای آسیبدیده که خانوادهها در آنها پناه گرفته بودند، جان باختهاند. همچنین گزارش شده است که کودکان بر اثر سرما جان خود را از دست دادهاند.»