مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور و تحویل شش فقره سند مالکیت املاک زراعی موقوفه در شهرستان بافق خبر داد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان حدود ۶۵ درصد رقبات موقوفه این شهرستان فاقد سند مالکیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد ، مهدی اقبال، افزود: شش سند مالکیت مربوط به املاک زراعی موقوفه شهرستان بافق پس از طی مراحل قانونی صادر و امروز به اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان تحویل داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت مستندسازی املاک گفت: بر اساس قوانین موجود، همه مالکان و متصرفان موظف‌اند نسبت به ثبت و اخذ سند مالکیت اقدام کنند، چرا که اسناد عادی و قولنامه‌ای در صورت عدم پیگیری، پس از مدتی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به وضعیت صدور اسناد در شهرستان بافق تصریح کرد: در مرکز شهر بافق، روند صدور اسناد مالکیت نسبت به بسیاری از شهرستان‌های استان مطلوب است، اما در روستا‌ها استقبال کمتری از سوی مردم برای مستندسازی املاک صورت گرفته و بخش قابل توجهی از املاک همچنان بدون سند باقی مانده‌اند.

در ادامه، حجت‌الاسلام رضا صادقی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه بیش از ۲ هزار رقبه موقوفه در شهرستان بافق وجود دارد، اظهار داشت: عمده این رقبات زراعی هستند و تاکنون تنها حدود ۳۵ درصد آنها سنددار شده‌اند و ۶۵ درصد رقبات موقوفه همچنان فاقد سند مالکیت هستند.

وی با دعوت از زارعین و متصرفان موقوفات برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و اوقاف، افزود: مستندسازی موقوفات نقش مهمی در تثبیت وقف، جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی و ایجاد شفافیت حقوقی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به موقوفات امامزاده عبدالله (ع) بافق خاطرنشان کرد: بیشترین رقبات موقوفه این شهرستان متعلق به این امامزاده متبرک است که اسناد مربوط به خود امامزاده و بخشی از رقبات اطراف آن اخذ شده، اما همچنان رقباتی به‌صورت پراکنده در سطح شهرستان و حتی در دیگر نقاط استان از جمله شهر یزد نیازمند صدور سند هستند.

حجت الاسلام صادقی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر شده است تا پایان سال جاری حدود ۲۵۰ سند مالکیت دیگر برای رقبات موقوفه شهرستان بافق صادر و تثبیت شود و متولیان موقوفات اولادی نیز همکاری لازم را برای اخذ اسناد مالکیت داشته باشند.