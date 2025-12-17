در جشنواره یلدایی؛
باغ کتاب تهران میزبان شهروندان است
دورهمیهایی با طعم شعر و شاهنامه و ثبت لحظات شیرین خانوادگی و بازی «نجات انار» در باغ کتاب تهران به مناسبت شب یلدا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال، باغ کتاب تهران با مجموعهای از برنامههای فرهنگی و سرگرمی برای گروههای سنی کودک تا بزرگسال، میزبان خانوادهها و دوستداران فرهنگ ایرانی است.
بخشهای مختلف باغ کتاب تهران در روزهای منتهی به یلدایی ۱۴۰۴ میزبان مجموعهای از رویدادهاست.
بازی «نجات انار» یک بازی مهیج خانوادگی است که کودکان و نوجوانان عصر روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه میتوانند با حضور در صحن اصلی باغ کتاب، تجربهای شیرین برای خود رقم بزنند.
همچنین در بخش کودک و نوجوان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کارگاههای قصهگویی و بازیهای گروهی برگزار میشود. بخش دیگری از برنامه نیز به نوجوانان علاقهمند به ادبیات اختصاص دارد و شامل کارگاه شعرخوانی و شاهنامهخوانی با حضور شاعران و هنرمندان جوان است.
از دیگر برنامههای یلدایی باغ کتاب تهران «شب شعر یلدایی» است که عصر شنبه ۲۹ آذرماه با حضور چهرههای فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد تا بهانهای باشد برای مرور خاطرات جمعی و مرور روایتهای فولکلور ایرانی.
هدف از این جشنواره تقویت تجربهی فرهنگی خانوادگی در بلندترین شب سال و ثبت لحظههای شیرین خانوادگی در قالب بازی و قصه است.
این برنامهها از ۲۶ تا ۳۰ آذر در فضای باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد است.