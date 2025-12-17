دورهمی‌هایی با طعم شعر و شاهنامه و ثبت لحظات شیرین خانوادگی و بازی «نجات انار» در باغ کتاب تهران به مناسبت شب یلدا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال، باغ کتاب تهران با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و سرگرمی برای گروه‌های سنی کودک تا بزرگسال، میزبان خانواده‌ها و دوستداران فرهنگ ایرانی است.

بخش‌های مختلف باغ کتاب تهران در روزهای منتهی به یلدایی ۱۴۰۴ میزبان مجموعه‌ای از رویدادهاست.

بازی «نجات انار» یک بازی مهیج خانوادگی است که کودکان و نوجوانان عصر روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه می‌توانند با حضور در صحن اصلی باغ کتاب، تجربه‌ای شیرین برای خود رقم بزنند.

همچنین در بخش کودک و نوجوان در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه کارگاه‌های قصه‌گویی و بازی‌های گروهی برگزار می‌شود. بخش دیگری از برنامه نیز به نوجوانان علاقه‌مند به ادبیات اختصاص دارد و شامل کارگاه شعرخوانی و شاهنامه‌خوانی با حضور شاعران و هنرمندان جوان است.

از دیگر برنامه‌های یلدایی باغ کتاب تهران «شب شعر یلدایی» است که عصر شنبه ۲۹ آذرماه با حضور چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد تا بهانه‌ای باشد برای مرور خاطرات جمعی و مرور روایت‌های فولکلور ایرانی.

هدف از این جشنواره تقویت تجربه‌ی فرهنگی خانوادگی در بلندترین شب سال و ثبت لحظه‌های شیرین خانوادگی در قالب بازی و قصه است.

این برنامه‌ها از ۲۶ تا ۳۰ آذر در فضای باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد است.