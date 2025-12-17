به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر علی فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه جشنواره الف‌تای مقاومت تا ۳۰ آذرماه تمدید شده‌است گفت: این جشنواره با مفهوم الفبای تحول در آموزش و به منظور اشتراک گذاری تجربیات معلمان و مدیران در حوزه مقاومت برگزار می‌شود.

او یکی از اهداف برگزاری جشنواره الف‌تای مقاومت را نشر بیش از پیش روحیه ظلم ستیزی و حق طلبی در بین دانش آموزان و فرهنگیان عنوان کرد و افزود: شناخت اهداف دشمنان و ایجاد روحیه ظلم ستیزی از جمله اهداف تربیتی ساحت اجتماعی و سیاسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و معلمان نقش محوری و اثرگذار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به همکاری معاونت پرورشی با رویداد بین المللی الف‌تا و سازمان بسیج فرهنگیان گفت: با برگزاری این جشنواره مجموعه تجربه‌های معلمان و مدیران مدارس در زمینه مقاومت جمع آوری و فاخرترین آنها در سایر مدارس منتشر می‌شود.

او جمع آوری بانک اطلاعاتی از تجربیات تحول آفرین معلمان و مدیران را یکی از اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.