به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی در نشست اعضای ماده ۲۰ قانون حمایت ستاد امر به معروف ونهی از منکر که با حضور نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی برگزار شد ، گفت : هرچه ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در جامعه کاهش یابد، جامعهای سالمتر خواهیم داشت و دغدغههای مردم کمتر میشود در نتیجه جامعه از نظر سیاسی، فرهنگی و قضایی نیز در آرامش بیشتری قرار خواهد گرفت.
وی ترويج، نظارت و حمايت را سه وظيفه اصلي ستاد امر به معروف و نهي از منکر عنوان کرد و افزود : اين ستاد بايد با رويکردي گفتمانمحور و با همه گروهها وارد ميدان شود تا سبک زندگي که امروز دستخوش تغيير شده است، اصلاح شود.
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بر ضرورت همکاری همهجانبه نخبگان جامعه تأکید کرد و گفت: نسل کنونی (Z) را باید با احترام، محبت و کرامت وارد میدان کرد، چراکه این نسل در بستر فضای مجازی رشد یافته است.
نماینده ولیفقیه در استان نیز در این نشست گفت: اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرحهای خود را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ارائه خواهند کرد و پس از تأیید و تصویب در ستاد، این طرحها اجرایی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری افزود: این طرحها با هدف پیشگیری از مشکلاتی همچون بیعفتی، رشوهخواری و ترک فعل در ادارات تدوین شده و با همکاری دستگاههایی از جمله آموزشوپرورش و دانشگاهها اجرا خواهد شد.