پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از کشف، ضبط و معدومسازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز تاریخمصرفگذشته و غیرقابل مصرف از فروشگاههای زنجیرهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثاق کریمی پاکدامن اظهار داشت: در جریان بازرسیهای دورهای و مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از فروشگاههای زنجیرهای سطح شهر، بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز تاریخمصرفگذشته و دارای علائم فساد شامل تغییر رنگ، تغییر بافت و انتشار بوی نامطبوع شناسایی و ضبط شد.
وی افزود: این محمولهها پس از اخذ حکم قضایی و با رعایت کامل ضوابط و اصول بهداشتی، بهطور کامل معدومسازی شدند.
کریمی پاکدامن با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت عمومی جامعه خط قرمز دامپزشکی است، تصریح کرد: مصرف فرآوردههای خام دامی فاسد میتواند پیامدهای جدی و جبرانناپذیری از جمله مسمومیتهای شدید غذایی، مشکلات حاد تنفسی برای شهروندان به همراه داشته باشد.
رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان بیان داشت: نظارتهای بهداشتی دامپزشکی بر روند عرضه و نگهداری فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان بهصورت مستمر و با جدیت ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان دامپزشکی کشور و با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و پیشگیری از تهدیدات غذایی انجام میشود. کریمی پاکدامن در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای خام دامی، به تاریخ تولید و انقضا، کد بهداشتی محصول و شرایط نگهداری آن توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه محصولات مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.