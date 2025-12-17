پخش زنده
ساخت مجتمع تولید کود و گیاهپزشکی و مرکز تولید و پرورش عوامل کنترل بیولوژیک در شهرک صنعتی رازی شهرضا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مجتمع در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع با پیشبینی تولید سالانه ۷۰ هزار تن محصولات گیاهپزشکی ساخته میشود.
رییس سازمان حفظ نباتات کشور در آیین آغاز ساخت این مجتمع گفت: از آنجا که رویکرد سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی استفاده از روشهای بیولوژیک و ایمن و کاهش مصرف آفتکشها در تولید و پرورش محصولات کشاورزی است، ساخت این مجموعه به ویژه برای استان اصفهان بهعنوان قطب تولید محصولات سبزی، صیفی و محصولات تازهخوری، اهمیت زیادی دارد.
مریم جلیلیمقدم با اشاره به آفت کرم گلوگاه به عنوان مشکل اصلی باغداران انار شهرضا افزود: شهرستان شهرضا یکی از مراکز تولید انار با کیفیت در کشور است و کرم گلوگاه انار آفتی است که از قدیمالایام همراه کشت انار در هر منطقهای بوده است.
وی گفت: روشهای مختلفی برای مبارزه با این آفت وجود دارد و طرحهای تحقیقاتی متعددی در دست اقدام داریم که امیدواریم با کمک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نتایج خوبی بگیریم.
رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: مذاکراتی با سازمان انرژی اتمی انجام دادیم که از روشهای پرتودهی و عقیمسازی برای این آفت استفاده کنیم.
جلیلی مقدم همچنین گفت: این آفت در فهرست آفاتی قرار دارد که وظیفه مبارزه با آن بر عهده کشاورزان و باغداران و تمام تلاش ما بر این است که دستورالعملها را با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی بازنگری و بهروزرسانی کنیم و برنامههای آموزشی و ترویجی برای باغداران در نظر بگیریم.