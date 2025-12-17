پخش زنده
جانشین ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ۴۰۰ نفر از دانشآموزان پسر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم پاسدار رضا صائمی نیا اظهار داشت: ۱۰ دستگاه اتوبوس کاروان راهیان نور دانشآموزی پسران به مقصد شوش اعزام شدند و ۴ دستگاه اتوبوس نیز به سمت اهواز حرکت کردند.
وی با بیان اینکه مجموع افراد اعزامی حدود ۴۰۰ نفر هستند، افزود: این کاروانها از همه بخشهای شهرستان دزفول سازماندهی و اعزام شدهاند.
صائمی نیا هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج روحیه انقلابی و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به دانشآموزان عنوان کرد.