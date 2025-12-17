پخش زنده
دومین جشنواره کدو در روستای مزردشت بخش خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین جشنواره کدو در روستای مزردشت از توابع بخش خرمآباد با استقبال گسترده مردم و مسئولان محلی برگزار شد.
در این جشنواره از انواع غذاهای محلی با کدو، نانهای سنتی، مرباها و ترشیجات خانگی، همچنین صنایعدستی بومی منطقه در معرض دید عموم قرار گرفت.
حاجی آقایی نایب رئیس شورای اسلامی بخش خرمآباد گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی، احیای فرهنگ غذایی سنتی و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شد و فضایی برای عرضه توانمندیهای بانوان روستایی و کارآفرینان محلی فراهم کرد.
علینژاد دبیر دومین جشنواره کدو خرمآباد افزود:روستای مزردشت بهعنوان یکی از مناطق مستعد و فعال در تولید انواع کدو در خرمآباد شناخته میشود و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مؤثری در معرفی محصولات بومی، توسعه گردشگری روستایی و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.