شدت بارش‌ها در برخی مناطق خراسان جنوبی سبب وقوع روان‌آب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت سامانه بارشی در خراسان جنوبی تا اوایل هفته آینده به طور متناوب ادامه خواهد داشت و در این مدت، افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید موقت و بارش باران، همراه با رعد و برق در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

لطفی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها، وقوع روان‌آب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و بروز خسارت در برخی مناطق استان محتمل است.

وی گفت: همچنین، احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه در مناطق مستعد دور از انتظار نیست و کاهش دید ناشی از مه در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها باعث اختلال در تردد خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان پیش‌بینی کرد از اواخر وقت پنج‌شنبه تا یکشنبه آینده، بارش‌ها در مناطق سردسیر عمدتاً به صورت برف خواهند بود.

لطفی گفت: نمای هوا در استان تا یکشنبه آینده روند کاهشی خواهد داشت و این کاهش دما تا صبح یکشنبه محسوس‌تر خواهد شد و منجر به تشدید سرما و وقوع یخبندان در برخی نقاط استان خواهد شد.

وی افزود: سردترین ایستگاه‌ها در ۲۴ ساعت گذشته باقران، قهستان و سرپیشه با ۵ درجه و دهسلم با ۲۰ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شدند و همچنین، دمای مرکز استان هم بین ۸ و ۱۵ درجه ثبت شده است.

گسترش و تشدید بارش‌ها در خراسان جنوبی باعث ثبت بارندگی در ۹۰ ایستگاه شد که در میان این ایستگاه‌ها، باقران با ثبت ۳۴ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.