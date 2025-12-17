پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از بررسی ویژه موضوع مدیریت سیلابها و ارزیابی اقدامات انجامشده پس از سیلاب سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه زارع، با اشاره به برگزاری صد و پنجاه و هشتمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این نشست، دو دستور کار مهم مورد بررسی قرار گرفت که نخستین و مهمترین محور آن، موضوع مدیریت سیلابها بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط جوی اخیر و هشدارهای هواشناسی، بهعنوان یکی از دغدغههای جدی شهر یزد بهصورت ویژه مورد توجه اعضا قرار گرفت.
وی افزود: از زمان وقوع سیلاب سال ۱۴۰۲، مدیریت بحران شهرداری یزد اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها میتوان به اجرای سیلبندها، هدایت آبهای سطحی و توسعه چاههای جذبی اشاره کرد؛ بهطوریکه در حال حاضر بیش از یکهزار و دویست حلقه چاه جذبی در سطح شهر فعال است.
زارع ادامه داد: در این جلسه، وضعیت چهار سیلبند اصلی شهر مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از آنها تعمیر و بازسازی شده و تعدادی نیز بهصورت جدید احداث شدهاند. این سیلبندها بهعنوان کمربند حفاظتی شهر، نقش مهمی در مهار آبهای ناشی از سیلاب و هدایت آنها به مسیر مسیلها ایفا میکنند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر برنامهها تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، مقرر شد بررسیهای تکمیلی پیرامون موضوع سیلابها انجام شود. در همین راستا، از دیدگاهها و راهکارهای استاد مظفری بهره گرفته شد و تصمیم بر آن شد که در اولین فرصت، بازدید میدانی مشترکی با حضور مدیریت بحران شهرداری و اعضای کمیسیون انجام گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند برگزاری «شنبههای برخط» اشاره کرد و گفت: در این جلسه، مدیر منطقه سه شهرداری یزد و همکاران ایشان حضور داشتند و گزارش اقدامات انجامشده و موارد باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت. در این نشستها، در صورت نیاز به تأمین اعتبار، موضوع با حضور معاون خدمات شهری شهرداری پیگیری میشود و چنانچه موانع اداری یا مکاتباتی وجود داشته باشد، تصمیمگیری لازم صورت میگیرد.
زارع در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در منطقه سه شهرداری یزد، اغلب اقدامات محولشده به مدیر منطقه و سازمان سیما و منظر شهری بهنحو مطلوب اجرا شده و تنها یک مورد باقی مانده است که مقرر شد از طریق مکاتبه رسمی پیگیری و نتیجه آن مشخص شود.