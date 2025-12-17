رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از آفات درجه دوم به آفات کلیدی تبدیل شده‌اند، بنابراین، آموزش‌های ترویجی حلقه مفقوده در حوزه حفظ نباتات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، مریم جلیلی‌مقدم، در حاشیه برگزاری سومین مانور سراسری پایش واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی گفت: برای مدیریت صحیح آفات در شرایط جدید اقلیمی، اجرای برنامه‌های آموزشی دقیق، هدفمند و کاربردی برای بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر تأثیر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از آفات درجه دوم به آفات کلیدی تبدیل شده‌اند و این موضوع، بازنگری در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین با اشاره به برگزاری سومین مانور سراسری پایش واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی، افزود: این مانور در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت جامعه و امنیت غذایی، با هدف تشدید نظارت بر زنجیره توزیع و عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و مقابله با عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز، به‌صورت همزمان در استان اصفهان و سراسر کشور در حال اجراست.

جلیلی‌مقدم با تأکید بر خط قرمز سازمان حفظ نباتات در منع استفاده از سموم پرخطر گفت: سیاست این سازمان، حرکت به سمت مصرف آفت‌کش‌های کم‌خطر، ایمن و استاندارد و حذف سموم پرریسک از چرخه مصرف کشاورزی است.

وی افزود: در قالب این مانور، اکیپ‌های نظارتی با محوریت مدیریت‌های حفظ نباتات استان‌ها و با مشارکت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و تشکل‌های مرتبط تشکیل شده‌اند و با انجام بازدید‌های میدانی، نسبت به شناسایی، توقیف و برخورد قانونی با آفت‌کش‌های ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌مصرف‌گذشته اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پایان با هشدار نسبت به احتمال ورود ملخ صحرایی، بر ضرورت آمادگی، هماهنگی و اجرای پیش‌دستانه برنامه‌های نظارتی و کنترلی تأکید کرد و گفت: هماهنگی لازم برای مقابله با این تهدید احتمالی از هم‌اکنون در دستور کار سازمان قرار گرفته است.