با بهره گیری از دانش بومی، دو رقم جدید نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این دو رقم جدید با نام‌های «IRC۰۵-۳۵۱۸» و «IRA۱۷-۴۶۷» می‌باشند که پس از طی فرایندی تحقیقاتی، آماده ورود به چرخه تولید شده‌اند.

عبدعلی ناصری با اشاره به اینکه این ارقام با افزایش تناژ در هکتار و سازگاری مطلوب با شرایط اقلیمی، می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری و سوددهی واحد‌های نیشکری ایفا کنند، ادامه داد: بذر رقم «IRC۰۵-۳۵۱۸» در سال ۱۳۸۴ از کشور کوبا وارد مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان شد و پس از تبدیل به گیاهچه، طی یک فرایند ۱۲ساله تحت بررسی‌های دقیق کمی و کیفی و آزمون تنش‌های زیستی و غیرزیستی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین بذر رقم «IRA۱۷-۴۶۷» در سال ۱۳۹۶ از آفریقای جنوبی وارد این مؤسسه شد و همانند رقم نخست، مراحل علمی و ارزیابی‌های تخصصی را پشت سر گذاشت تا به‌عنوان یک رقم جدید معرفی شود.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: تولید ارقام جدید سازگار با اقلیم خوزستان ضرورتی راهبردی است و این دستاورد‌ها با افزایش عملکرد در واحد سطح، به سوددهی بیشتر این صنعت منجر خواهد شد.

ناصری با اشاره به هزینه‌های بالای واردات ارقام نیشکر افزود: وارد کردن هر رقم جدید نیشکر بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار هزینه دارد و تولید این ارقام جدید، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.