استاندار در بازدید از ۵ کارخانه در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل از اختصاص ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع و واحد‌های تولیدی استان از منابع اعتباری مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه واحد‌های تولیدی، تأمین نقدینگی و دسترسی به تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: ۲۳هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی قابل واگذاری به واحد‌های اقتصادی استان وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن، از محل سفر رئیس‌جمهور و رایزنی‌های انجام‌شده با مدیران بانک‌های عامل کشور در تهران تأمین شده است.

وی افزود: این تسهیلات با نظر دستگاه‌های اجرایی متولی، فرمانداران و بانک‌های عامل استان اردبیل، در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با اشاره به نقش واحد‌های تولیدی سازه‌های فلزی و سوله‌سازی در تأمین نیاز استان و کشور، ادامه داد: کارخانه تولید شمش فولاد نیز با حجم سرمایه‌گذاری نزدیک به هزار میلیارد تومان، از جمله واحد‌های فعال در زنجیره ارزش فولاد استان است.

امامی یگانه با بیان اینکه استان اردبیل ظرفیت مناسبی در تولید قطعات خودرویی دارد، تصریح کرد: رایزنی‌هایی با شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور انجام شده که به بازدید کارشناسان این شرکت‌ها از واحد‌های تولیدی استان و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری منجر شده است.

وی همچنین در بازدید از واحد‌های تولید شمش فولاد و کارخانه قند بیان کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز این واحد‌ها از جمله برق تأمین شده و تسهیلات مورد نیاز آنها نیز از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور تخصیص می‌یابد.

استاندار اردبیل در پایان با تأکید بر اینکه تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و توسعه واحد‌های اقتصادی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با همکاری و همراهی بیشتر، باید زمینه رونق اقتصادی و افزایش تولید در استان را فراهم کنند.