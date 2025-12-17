پخش زنده
صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن نقش ایالتها در تنظیمگری هوش مصنوعی، به بروز تنش تازهای میان رئیسجمهور آمریکا و بخشی از متحدان محافظهکار در کنگره انجامیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از نشریه آمریکایی «د هیل»، دونالد ترامپ با امضای فرمانی اجرایی تلاش کرده است مانع از اقدامات ایالتها برای وضع مقررات مستقل در حوزه هوش مصنوعی شود؛ اقدامی که مشابه طرحی است که جمهوریخواهان منتقد غولهای فناوری پیشتر در کنگره با آن مخالفت کرده بودند.
ترامپ در حالی میکوشد از درگیری علنی با جمهوریخواهان حامی محدودسازی شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی پرهیز کند که با تماس با قانونگذاران حزب خود، استدلال میکند مقررات ایالتی میتواند رشد این صنعت را فلج کند، با این حال بسیاری از جمهوریخواهان نگران هستند که هوش مصنوعیِ بدون نظارت، تهدیدی جدی برای مالکیت فکری، مشاغل آمریکایی و امنیت کودکان باشد و از اینکه کاخ سفید بدون عبور از مسیر قانونگذاری کنگره اقدام کرده ناخشنودند.
در ادامه آمده است، جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، ضمن دفاع محتاطانه از رویکرد دولت گفت: جمهوریخواهان به حقوق ایالتها باور دارند، اما در موضوعی مانند هوش مصنوعی که به تجارت بینایالتی گره خورده، به نوعی چارچوب فدرال نیاز است.
او تأکید کرد با ترامپ و منتقدان درونحزبی گفتوگو و آنها را تا حدی با این رویکرد همراه کرده است.
این گزارش تصریح میکند، ترامپ هفته گذشته در کاخ سفید هشدار داد اگر شرکتهای هوش مصنوعی مجبور شوند از ۵۰ ایالت مجوزهای متفاوت بگیرند، سرمایهگذاریهای عظیم وعده داده شده در این حوزه عملاً ناممکن خواهد شد، بر اساس فرمان اجرایی جدید، دادستان کل آمریکا اختیار گستردهای برای شکایت علیه ایالتهایی دارد که قوانین آنها «مغایر» سیاست دولت در آزاد گذاشتن توسعه هوش مصنوعی و دستیابی آمریکا به «برتری جهانی در هوش مصنوعی» تشخیص داده شود.
در ادامه گزارش آمده است، کاخ سفید حتی تهدید کرده در صورت تصویب «قوانین سختگیرانه هوش مصنوعی» از سوی ایالتها، دسترسی آنها به بودجه فدرال پهنباند را محدود خواهد کرد، با این حال دیوید سَکس، مشاور ارشد ترامپ در حوزه هوش مصنوعی، برای آرام کردن منتقدان محافظهکار تأکید کرده است، دولت در برابر قوانین ایالتی مرتبط با حفاظت از کودکان عقبنشینی نخواهد کرد.
این گزارش اضافه میکند: سناتور مارشا بلکبرن از منتقدان جدی تهدیدهای هوش مصنوعی علیه کودکان، اعلام کرده در حال تدوین چارچوبی فدرال است که همسو با فرمان اجرایی ترامپ، از کودکان، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محتوا محافظت کند، بدون آنکه نوآوری را خفه کند.
به نوشته «دهیل»، تلاشهای قبلی جمهوریخواهان برای افزودن تعلیق مقررات ایالتی هوش مصنوعی به لوایح مهمی مانند بودجه دفاعی یا بسته آشتی بودجهای نیز با مخالفت درونحزبی شکست خورد و این اختلافها، بهگفته جان تون، نشاندهنده شکاف عمیق جمهوریخواهان در این موضوع است.
در همین حال، مارجری تیلور گرین، نماینده جمهوریخواه جورجیا، بهشدت با محدود کردن اختیارات ایالتها مخالفت کرده و هشدار داده بود در صورت گنجاندن چنین بندی در لوایح کلیدی، به آنها رأی نخواهد داد.
استیو بنن، مشاور پیشین ترامپ، نیز فرمان اجرایی اخیر را عاملی برای دور شدن پایگاه ماگا (MAGA) از رئیسجمهور دانسته است.
این گزارش در پایان مینویسد: برخی جمهوریخواهان از جمله تد کروز، رئیس کمیته بازرگانی سنا، از فرمان اجرایی ترامپ استقبال کرده و آن را گامی مهم برای حفظ رهبری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی دانستهاند، هر چند مناقشه بر سر توازن میان نوآوری، امنیت و حقوق ایالتها همچنان ادامه دارد.