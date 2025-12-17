به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فولاد هرمزگان عنوان قهرمانی هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی را به خود اختصاص داد تا برای سومین هفته متوالی بر رو رقابت‌ها قرار گیرد.

هفته سوم لیگ برتر ساحلی که با حضور تیم‌های فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا در بندر ترکمن آغاز شده بود، با قهرمانی فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) به پایان رسید.

فولاد هرمزگان ،استقلال مشهد ، پاس بندر ترکمن ، شهداب جوان ، بافقشهداب ، بافق پاس وآق قلا رتبه بندی نهایی هفته سوم لیگ برتر ساحلی در گروه یک است.