ثبتنام کلاسهای مجازی و خصوصی ترم زمستان مرکز تخصصی آموزش قرآن کودک مؤسسه دارتحفیظ القرآن الکریم آغاز شد.
در این دوره برای حفظ راحت سورههای قرآن در کلاسهای خصوصی و مجازی، بازیهای شاد و جذاب اجرا و در طول هر کلاس با عکسهای جذاب و بازیهای متنوع، قصهها در ذهن کودک حک میشود.
مرکز تخصصی آموزش قرآن کودک و مؤسسه دارتحفیظ القرآن الکریم در نشانی تهران، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران پلاک ۳۴۷ واقع شده است.
ثبتنام کلاسهای خصوصی و مجازی فقط از طریق پیامرسان بله dartahfiz@ به شماره ۰۹۳۰۲۹۹۲۸۱۱ امکان پذیر است.