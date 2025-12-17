به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت‌نام کلاس‌های مجازی و حضوری ترم زمستان مرکز تخصصی آموزش قرآن کودک مؤسسه دارتحفیظ القرآن الکریم آغاز شد.

در این دوره برای حفظ راحت سوره‌های قرآن در کلاس‌های خصوصی و مجازی، بازی‌های شاد و جذاب اجرا و در طول هر کلاس با عکس‌های جذاب و بازی‌های متنوع، قصه‌ها در ذهن کودک حک می‌شود.

مرکز تخصصی آموزش قرآن کودک و مؤسسه دارتحفیظ القرآن الکریم در نشانی تهران، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران پلاک ۳۴۷ واقع شده است.

ثبت‌نام کلاس‌های خصوصی و مجازی فقط از طریق پیام‌رسان بله dartahfiz@ به شماره ۰۹۳۰۲۹۹۲۸۱۱ امکان پذیر است.