امین فرهنگ فر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: دستگاه سنجش غلظت با فناوری پیشرفته (های تک) توسط مجموعه‌ای دانش بنیان تولید شده است که تاکنون ۶۰ مرکز از این دستگاه در صنایع شیمیایی، دارو سازی، نفت و پتروشیمی و صنعت هسته‌ای استفاده کرده‌اند.

وی گفت: ۴ رشته فیزیک، مکانیک، برنامه نویسی و شیمی در تولید این دستگاه کاربرد دارند و از ۱۰ سال پیش تاکنون دقت و حساسیت دستگاه‌های سنجش غلظت دستخوش تغییرات بسیار شده است. در دستگاه نهایی تولید مرکز دانش بنیان ما، دقت و حساسیت نمونه‌های آزمایش شده در حد نانو است که آن را ۳۰ برابر از نمونه‌های خارجی دقیق‌تر کرده است.

فرهنگ فر با اشاره به اینکه در این دستگاه ۲ روش نمونه برداری انجام می‌شود افزود: با برش‌های نانویی در نمونه‌ای مرتبط با صنایع سنجش مورد نیاز در هر صنعت نتیجه گیری می‌شود. این دستگاه نمونه خارجی ندارد و در ۵ سطح سنجی دستگاه تولید شده است که هر کدام متناسب با تخصص مورد نیاز در صنایع مختلف بکار گرفته می‌شود.

وی گفت: در اندازه گیری رطوبت نمونه‌های مختلف این محصول دانش بنیان کاربرد دارد و به زبان ساده‌تر هر صنعتی که با رزین در ارتباط باشد به این محصول نیاز دارد.

فرهنگ فر با بیان اینکه قیمت تمام شده این محصول ایرانی یک چهارم نمونه خارجی است ادامه داد: با توجه به تحریم‌ها و نبود خدمات پس از فروش، پشتیبانی محصول ما این امکان را به مراکز مختلف داده است هم از محصولی با کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی برخوردار شوند و هم از آموزش و خدمات پس از فروش بهره‌مند شوند.