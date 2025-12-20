پخش زنده
اهالی روستای معمره صنگور برای مطالبات خود میان مسئولان آبادان و خرمشهر سرگردان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اهالی معمره صنگور در حالی که این روزها از قطع خدمات اتوبوسرانی گلایمند هستند بلاتکلیفی امور شهری میان آبادان و خرمشهر را علت حل نشدن مشکلاتشان می دانند.
این روزها هم که پس از قطع ناگهانی خدمات اتوبوسرانی شهرداری آبادان، این خدمت به ظاهر ساده را برای خود ضروری می دانند.
اهالی این منطقه تعیین تکلیف امور خدماتی خود میان مسئولان آبادان و خرمشهر را به عنوان مطالبه جدی دانستند و خواستار بازگشت این خدمت با اهمیت برای زندگی روزمره خود عنوان کردند.
اتوبوسهای شهرداری آبادان حدود ۹ ماه پیش در مسیر معمره صنگور خدمت رسانی می کردند خدمتی ساده، اما حیاتی برای تردد روزانه مردم اما این خدمت بدون اطلاع قبلی قطع شد و مشکلات آن مستقیم بر دوش مردم افتاد.
دانشآموزان نخستین گروهی بودند که از این تصمیم ناگهانی متضرر شدند و مسیر خانه تا مدرسه را دیگر نمی توانند با اتوبوس طی کنند. این کودکان حالا ناچارند راههای طولانی را پیاده بروند.
اهالی می گویند: مشکل تنها مدرسه نیست؛ خرید، کارهای روزمره و رسیدن به بازار آبادان برای بسیاری از مردم تنها با خودروهای شخصی ممکن شده است.
نرخ کرایههای سواری فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوادههای کمدرآمد وارد کرده است.
حالا این پرسش جدی مطرح است که وقتی خدمات شهری قطع میشود، چه نهادی پاسخگوی مردم است؟ و چرا پیش از حذف یک خدمت عمومی، جایگزینی برای آن در نظر گرفته نمیشود؟
اهالی معمره صنگور از صداوسیمای آبادان خواستهاند این موضوع را پیگیری کند و صدای مطالبهشان را به گوش مسئولان برساند.
مطالبه روشن مردم بازگشت خدمات اتوبوسرانی یا دستکم تعیین تکلیف میان آبادان و خرمشهر است؛ حقی بدیهی که نباید قربانی بیتصمیمی و بیتوجهی شود.