به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس در حالی که آمریکا با اعمال شدیدترین تحریم‌های غیرقانونی و محاصره اقتصادی سعی در به زانو درآوردن ملت ونزوئلا داشت، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL) در گزارشی شوک‌آور برای غرب، اعلام کرد که ونزوئلا با عبور از سد تحریم‌ها، بالاترین نرخ رشد اقتصادی منطقه را در سال ۲۰۲۵ به نام خود ثبت کرده است.

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL) روز سه‌شنبه با انتشار تراز مقدماتی اقتصاد‌های منطقه، بر شکست سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه کاراکاس صحه گذاشت. بر اساس این گزارش، ونزوئلا با ثبت رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، در صدر جدول رشد اقتصادی منطقه ایستاده است و این گزارش سندی آشکار بر پیروزی الگوی "اقتصاد مقاومتی" دولت بولیواری در برابر امپریالیسم است.

این گزارش تصریح می‌کند که ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ نیز با رشد خیره‌کننده ۸.۵ درصدی و تداوم آن در سال ۲۰۲۵ (۶.۵ درصد)، با فاصله زیادی از میانگین رشد منطقه (که تنها ۲.۳ تا ۲.۴ درصد است) پیشی گرفته است و این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ونزوئلا نه تنها در برابر توطئه‌های خارجی مقاومت کرده، بلکه در حال شکوفایی مجدد است.

بخش دیگری از گزارش سپال که خط بطلانی بر تبلیغات رسانه‌های غربی می‌کشد، موفقیت دولت نیکلاس مادورو در مهار تورم است.

این نهاد بین‌المللی اذعان کرده است، که تورم در ونزوئلا، که با طرح سوسیالیستی خود شناخته می‌شود، در طول یک سال بیش از ۸۷ درصد کاهش یافته و ونزوئلا موفق شده است از شرایط ابرتورم (که ناشی از جنگ ارزی دشمنان بود) عبور کرده و به سطحی از تورم قابل مدیریت برسد؛ دستاوردی که یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های کلان اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.