بارش پراکنده برف برخی محورهای ارتباطی آذربایجانغربی را فراگرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای آذربایجانغربی، از بارش پراکنده برف و مهگرفتگی در برخی محورهای ارتباطی استان خبر داد و گفت: با وجود شرایط جوی، تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان جریان دارد.
ارسلان شکری افزود: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از راهدارخانههای استان و پایش دوربینهای نظارت تصویری، هماکنون بارش پراکنده برف در برخی محورهای استان، از جمله محور ارومیه- سرو و پیرانشهر- تمرچین مشاهده میشود.
شکری افزود: همچنین در برخی مسیرهای دیگر مانند محور پلدشت، پایانه مرزی پلدشت و گردنه زمزیران در محور مهاباد- سردشت پدیده مهگرفتگی گزارش شده است.
وی، با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان تصریح کرد: خوشبختانه هیچگونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی درمحورهای استان گزارش نشده و تردد بهطور عادی در جریان است.
مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای آذربایجانغربی، از شهروندان خواست، با توجه به شرایط جوی و احتمال لغزندگی سطح جادهها وکاهش میدان دید، درصورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای ارتباطی استان خودداری کنند و در صورت لزوم رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.