به مناسبت شب یلدا، هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی در امامزاده نصرالدین محمد (ع) شهر دیزیچه، بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه گفت: این بسته‌ها به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شامل روغن، برنج، گوشت، ماکارونی، سویا، رب گوجه فرنگی و میوه بودند.

محمدرضا عشقی افزود: به همت خیران مرکز نیکوکاری امامزاده سید نصرالدین محمد (ع) شهر دیزیچه، از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار بسته حمایتی تهیه و بین نیازمندان توزیع کرده است.