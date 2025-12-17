پخش زنده
امروز: -
روستای بیدک بجنورد یکی از صدها روستای خراسان شمالی است که کشاورزان آن حتی در خشکسالیهای اخیر هم از پرداخت زکات غافل نشدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در ۵ کیلومتری بجنورد روستاییست که به واسطه جمعیت چند هزار نفری آن کشاورزانش آن را به یکی از روستاهای برتر در پرداخت زکات تبدیل کردهاند.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان، امسال تاکنون ۳۳ میلیارد تومان انواع زکات جمع آوری شد که ۹۸ درصد آن به مصارف نیازمندان رسید و بقیه هم به طرحهای عام المنفعه اختصاص یافت.
زکات یکی از واجبات دین اسلام است که بر اساس آن مسلمانان بخشی از ۹ قلم محصول خود را به نیازمندان و امور عام المنفعه اختصاص میدهند.