به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب شهرستان صومعه‌سرا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن فصول سرد سال و افزایش بارندگی‌ها، احتمال آلودگی چاه‌های آب خانگی در مناطق کوهستانی وجود دارد.

در این اطلاعیه آمده است: شهروندان و روستاییان ساکن مناطق کوهستانی به دلیل خطر آلوده شدن منابع آب، از آب چاه‌های خانگی برای مصارف آشامیدن، پخت‌وپز و بهداشتی استفاده نکنند.