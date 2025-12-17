پخش زنده
امروز: -
آبفای صومعهسرا در اطلاعیهای به ساکنان مناطق کوهستانی هشدار داد از مصرف آب چاههای خانگی برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب شهرستان صومعهسرا در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن فصول سرد سال و افزایش بارندگیها، احتمال آلودگی چاههای آب خانگی در مناطق کوهستانی وجود دارد.
در این اطلاعیه آمده است: شهروندان و روستاییان ساکن مناطق کوهستانی به دلیل خطر آلوده شدن منابع آب، از آب چاههای خانگی برای مصارف آشامیدن، پختوپز و بهداشتی استفاده نکنند.