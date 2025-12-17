پخش زنده
برنامههای «دکتر سلام»، با بررسی جراحی چاقی و هشدارهای پیشرو، «مثبت آموزش»، با موضوع پشتیبانی علمی و کیفیت آموزشی و «سیاحت غرب»، با گزارش تصویری از بحران بیخانمانی در لسآنجلس، از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، با محور جراحی چاقی و هشدارهای مرتبط با آن از شبکه آموزش پخش می شود.
در این قسمت دکتر احمدرضا سروش فلوشیپ جراحی غدد و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی علمی جراحی چاقی، الزامات، عوارض احتمالی و هشدارهای مهم از انجام این جراحی میپردازد و ابعاد درمانی و مراقبتی آن را تشریح میکند.
در ادامه نکاتی درباره انتخاب آگاهانه روشهای درمان چاقی و نقش سبک زندگی در موفقیت نتایج جراحی مورد توجه قرار میگیرد.
این برنامه امروز ساعت ۱۳، با اجرای دکتر طهماسبی پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، با موضوع پشتیبانی علمی از برنامه درسی مدرسهای و کیفیت بخشی آموزشی از شبکه آموزش پخش میشود.
در این قسمت حمید یزدانی سرپرست دبیری خانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی مجتبی انصاریپور معاون برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش و حسن اردستانی معاون آموزش و پرورش منطقه ۱۳ تهران درباره راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی و تجربیات علمی در حمایت از برنامههای درسی مدرسهای گفتوگو میکنند.
در ادامه به بررسی دستاوردهای هفدهمین نمایشگاه تجهیزات و فناوریهای آموزشی در امارات متحده عربی پرداخته میشود.
این برنامه امروز ساعت ۱۸، با اجرای اشکان تفنگسازان و کبری اصل فلاح، پخش می شود.
گزارش تصویری نیک جانسون از بحران بیخانمانی در لسآنجلس، در برنامه امروز «سیاحت غربِ»، ساعت۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
بیخانمانی، یک معضل مزمن در جامعۀ آمریکاست. این مشکل در سالهای اخیر، گریبانگیر اقشار متوسط نیز شده و صحنههای دلآزارش حتی در مرفهترین ایالتهای آمریکا مثل کالیفرنیا و خود شهر لسآنجلس (قطب سینمای آمریکا) نیز دیده میشود. در همین راستا، نیک جانسون که یک یوتیوبرِ آمریکاگرد حرفهای است، روز ۴ آذر ۱۴۰۱، گزارش تصویری مفصلی از وضعیت بیخانمانی در لسآنجلس با این عنوان منتشر کرده: «من به تکتک چادرگاههای بیخانمانها در لسآنجلس سر زدم، و عجب!»، آنچه در این برنامه از «سیاحت غرب»، پخش می شود، گزیدهای از این گزارش است.